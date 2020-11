25 novembre 2020

Cochin Shipyard avvia la costruzione di due traghetti a navigazione autonoma

Le navi entreranno nella flotta della norvegese Massterly, joint venture tra Kongsberg e Wilhelmsen

Oggi nel cantiere navale indiano Cochin Shipyard è stata impostata la costruzione di due traghetti elettrici a navigazione autonoma che saranno realizzati per la norvegese ASKO Maritime. Le navi saranno lunghe 67 metri, verranno alimentate con batterie della capacità di 1.846 kWh e saranno in grado di caricare 16 trailer a pieno carico. Le due unità navali autonome saranno gestite dalla Massterly, una joint venture tra le norvegesi Kongsberg e Wilhelmsen istituita appositamente per il settore della navigazione autonoma ( del 4 aprile 2018).

