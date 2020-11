26 novembre 2020

Deciso calo dei risultati economici trimestrali del gruppo greco Attica

In forte calo anche i volumi di traffico movimentati dalla flotta

Nel secondo e nel terzo trimestre di quest'anno i valori delle voci di bilancio dei due periodi del gruppo armatoriale greco Attica sono risultati pressoché identici e con medesime differenze percentuali rispetto ai corrispondenti trimestri del 2019. In particolare, nel secondo e terzo trimestre del 2020 i ricavi sono risultati pari a 113,6 milioni di euro, con diminuzioni del -30,3% sugli stessi periodi dello scorso anno. EBITDA ed EBIT hanno totalizzato rispettivamente 36,9 milioni e 24,5 milioni di euro, con cali del -35,9% e del -46,9%. Il secondo e terzo trimestre di quest'anno sono stati archiviati con un utile netto di 12,1 milioni di euro (-17,1%).

Il gruppo greco, che opera una flotta di traghetti attraverso le compagnie Superfast Ferries, Blue Star Ferries e Africa Morocco Link (AML), ha reso noto che nel terzo trimestre di quest'anno i volumi di traffico movimentati dalle proprie navi sono diminuiti sensibilmente, con una riduzione del -45% dei passeggeri, del -30% degli autoveicoli privati e del -16% dei mezzi pesanti.

Nei primi nove mesi di quest'anno i ricavi del gruppo sono ammontati a 230,6 milioni di euro, con un calo del -29,5% sul periodo gennaio-settembre del 2019. L'EBITDA è stato di 38,8 milioni di euro (-46,8%) e l'utile operativo di 3,3 milioni di euro (-92,0%). Attica ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con una perdita netta di -28,8 milioni rispetto ad un utile netto di 30,9 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail