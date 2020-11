26 novembre 2020

Forte rialzo del commercio internazionale delle economie del G20 nel terzo trimestre

Ad ottobre, però, segnali di una nuova pressione sugli scambi

Dopo il drastico calo nel secondo trimestre di quest'anno, quando sono state introdotte misure di blocco in tutto il mondo per contenere la pandemia di Covid-19, nel terzo successivo gli scambi commerciali internazionali delle economie del G20 hanno compiuto un rimbalzo, con le esportazioni che hanno registrato un aumento del +21,6% e le importazioni del +18,1% sul secondo trimestre del 2020. Tuttavia il commercio internazionale rimane di circa il -5% al di sotto del livello pre-pandemia del quarto trimestre del 2019 e di quasi il -10% al di sotto del massimo più recente registrato nel terzo trimestre del 2018. Lo rende noto l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE), annunciando, inoltre, che i dati provvisori relativi allo scorso mese di ottobre, nei Paesi in cui sono disponibili, suggeriscono che le misure di fermo delle attività nuovamente introdotte in molte economie per contenere la seconda ondata della crisi sanitaria potrebbero già iniziare a pesare sul commercio internazionale.

Relativamente al terzo trimestre del 2020, l'OCSE ha specificato che le esportazioni e le importazioni hanno registrato una forte ripresa in Nord America rispetto al trimestre precedente: in Canada, rispettivamente del +31,1% e del +32,3%; negli Stati Uniti del +23,6% e del +18,5%; e in Messico del +50,2% e del +18,5%. Nonostante questi sviluppi positivi, il commercio nordamericano è rimasto al di sotto dei livelli pre-pandemici. L'Europa ha registrato un rimbalzo analogo: nell'UE le esportazioni sono aumentate del +27,4% e le importazioni del +22,4%, con le esportazioni in Francia, Germania e Italia che sono salite rispettivamente del +35,9%, +28,2% e +40,8% e le importazioni del +30,7%, +17,8% e +29,8%. Nel Regno Unito le esportazioni sono aumentate del +23,8% e le importazioni del +31,0%. In Russia, nonostante un forte aumento di oltre il +40% dei prezzi del greggio, il commercio è aumentato più moderatamente, con esportazioni in aumento del +10,6% e importazioni in aumento del +7,0%. In Brasile e Giappone, per il terzo trimestre consecutivo, le importazioni sono diminuite (rispettivamente del -8,9% e -5,3%) e le esportazioni, sebbene abbiano registrato una crescita moderata (del +1,6% e +11,6%), rimangono del -7% e del -6% al di sotto dei livelli pre-pandemici.

Tra le economie del G20, solo la Cina ha assistito a una ripresa del commercio (esportazioni in aumento del +9,6% e importazioni del +13,7%) al di sopra dei livelli pre-pandemici, con il commercio di dispositivi di protezione individuale che ha contribuito, in particolare, a spingere terzo trimestre del 2020 le esportazioni cinesi a un livello record.





