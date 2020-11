26 novembre 2020

Sealogis insedierà una propria piattaforma logistica nel porto di Marsiglia Fos

Buisson: vogliamo diventare la principale società di logistica portuale in Francia

La società Sealogis del gruppo logistico francese Geodis insedierà una propria piattaforma logistica nel porto di Marsiglia Fos costituita da 24.000 metri quadri di magazzini e da un'ampia area per lo stoccaggio di container, centro che si prevede la società prenderà in consegna nel terzo trimestre del prossimo anno. Il presidente di Geodis, MarieChristine Lombard, ha evidenziato che se Sealogis ha costruito il suo sviluppo attorno ai porti francesi, tra cui Le Havre e Dunkerque, con il posizionamento nel porto di Marsiglia Fos l'azienda si situa in un centro strategico al crocevia tra l'Europa e il Mediterraneo.

«Attualmente - ha sottolineato il presidente di Sealogis, Christophe Buisson - Sealogis, tramite la sua controllata Xplog, è il principale operatore di logistica portuale sulla piazza di Le Havre con oltre 180.000 metri quadri di magazzini gestiti. Vogliamo replicare questo successo a Marsiglia e diventare la principale società di logistica portuale in Francia».



