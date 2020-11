26 novembre 2020

ESC denuncia che le compagnie di navigazione containerizzate approfittano della situazione per realizzare profitti enormi

L'associazione sottolinea che i vettori marittimi non restituiscono vantaggi agli utenti del mercato come previsto dal regolamento di esenzione per categoria

L'European Shippers' Council (ESC) ha informalmente invitato le autorità europee ha dare un'occhiata a quanto stanno facendo le compagnie di navigazione containerizzate. Secondo l'associazione che rappresenta i caricatori europei, infatti, l'UE dovrebbe essere preoccupata in quanto questi vettori marittimi - accusa l'ESC - non restituirebbero vantaggi agli utenti del mercato come previsto dal regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea.

Per l'European Shippers' Council, in particolare nell'attuale situazione resa difficile dagli effetti della pandemia di Covid-19, le compagnie di navigazione offrirebbero servizi di bassa qualità non configurati a beneficio dei clienti, aumenterebbero i noli a fronte di servizi scadenti o di servizi non realizzati, concentrerebbero i servizi marittimi su determinate rotte abbandonandone altre, ridurrebbero gli scali portuali e le densità dei traffici e lascerebbero merci ferme nei porti per periodi più lunghi del previsto. Inoltre l'ESC denuncia che le compagnie dei consorzi containerizzati non rispetterebbero gli obblighi previsti nei contratti a lungo termine, bloccherebbero la consegna dei container a danno dei caricatori, aggraverebbero il problema della mancanza dei contenitori e continuerebbero ad adottare la pratica delle blank sailing.

La conclusiva denuncia dell'ESC è pesante: le compagnie di navigazione starebbero approfittando di questa situazione per realizzare profitti enormi, a loro esclusivo vantaggio.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail