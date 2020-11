27 novembre 2020

Ad ottobre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è diminuito del -3,9%

I container sono stati pari a 279mila teu (-1,3%)

Ad ottobre la flessione del traffico delle merci movimentate dal porto di Barcellona si è attenuata essendo passate attraverso lo scalo catalano 5,3 milioni di tonnellate di carichi, con una diminuzione del -3,9% sull'ottobre 2019. Le merci varie sono calate del -3,2% scendendo a 3,9 milioni di tonnellate, di cui 3,0 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+1,1%) totalizzati con una movimentazione di contenitori pari a 279mila teu (-1,3%) e 885mila tonnellate di merci convenzionali (-15,4%). La movimentazione di auto nuove è stata di 49mila veicoli (-35,3%). Le rinfuse liquide sono ammontate a quasi 1,1 milioni di tonnellate (-5,3%), di cui 765mila tonnellate di idrocarburi (-6,3%) e 292mila tonnellate di altri carichi (-2,7%). Le rinfuse secche si sono attestate a 325mila tonnellate (-6,7%).

Lo scorso mese se il traffico crocieristico nel porto di Barcellona è risultato ancora mancante a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19, il traffico dei passeggeri dei traghetti è stato di 39mila unità (-54,1%).

Nei primi nove mesi del 2020 il traffico complessivo delle merci è stato di 46,9 milioni di tonnellate, con una riduzione del -16,3% sullo stesso periodo dello scorso anno. Le merci varie sono state 33,0 milioni di tonnellate (-15,0%), incluse 25,1 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-13,5%) con una movimentazione di container pari ad oltre 2,3 milioni di teu (-17,3%) e 7,9 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-19,4%). Le rinfuse liquide sono state pari a 10,7 milioni di tonnellate (-22,9%) e quelle solide a 3,2 milioni di tonnellate (-4,5%). Il traffico di autovetture nuove è stato di 370mila unità (-43,6%). Nel segmento dei passeggeri i crocireristi sono stati 199mila (-92,9%) e i passeggeri dei traghetti 600mila (-55,8%).



