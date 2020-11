30 novembre 2020

La FMC chiede a 2M, THE Alliance e Ocean Alliance di comunicare più frequentemente dati sulle attività e i traffici

Le informazioni, prima inviate su base trimestrale, dovranno essere inoltrate ogni mese

La Federal Maritime Commission (FMC), l'agenzia federale che ha il compito di regolare il trasporto marittimo internazionale statunitense, ha chiesto alle principali compagnie di navigazione containerizzate mondiali di inviarle con frequenza maggiore alcuni dati sui traffici e sulle attività realizzate dai vettori che sinora sono stati inoltrati con frequenza trimestrale al Bureau of Trade Analysis (BTA), l'ufficio della FMC che, secondo quanto previsto dallo Shipping Act del 1984, è incaricato di esaminare gli accordi e le attività concertate dalle compagnie di navigazione e dai terminal operator. In particolare, il BTA analizza i contratti di servizio, monitora i noli praticati dai vettori marittimi e valuta le tendenze del mercato.

Ora la BTA ha richiesto alle compagnie di navigazione di inviare mensilmente i dati in quanto, in considerazione delle recenti fluttuazioni dei mercati, l'ufficio necessità di ricevere le informazioni più frequentemente al fine di valutare tempestivamente i mutamenti dei traffici marittimi transpacifici e transatlantici e di riferire i risultati alla Federal Maritime Commission.

La richiesta è stata inviata alle tre principali alleanze armatoriali mondiali che operano nel segmento del trasporto containerizzato, ovvero alla 2M che è costituita dalla Maersk Line e dalla Mediterranean Shipping Company (MSC), alla THE Alliance che è formata dalle compagnie Hapag-Lloyd, HMM, Ocean Network Express (ONE) e Yang Ming e alla Ocean Alliance che raggruppa le compagnie CMA CGM, COSCO Container Lines, Evergreen Line e Orient Overseas Container Line (OOCL).

Ricordando che attualmente monitora costantemente gli oltre 300 accordi di cooperazione notificati all'agenzia americana, la Federal Maritime Commission ha specificato che queste tre alleanze armatoriali detengono il maggior potenziale di provocare effetti sfavorevoli sui mercati data le quote di mercato detenute dalle alleanze e il rilevante ambito geografico dei loro accordi.



