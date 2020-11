30 novembre 2020

PSA Genova Pra' mette in servizio due nuove gru di ferrovia

Investimento del valore di sette milioni di euro

Al container terminal genovese di PSA Genova Pra' è stata inaugurata l'entrata in servizio di due nuove gru di ferrovia che sono state costruite dalla società austriaca Künz. Per l'acquisizione dei due mezzi la società terminalista ha investito sette milioni di euro, investimento - ha sottolineato l'azienda - che dimostra come PSA Genova Pra' ritenga strategico il ciclo del ferro, sul quale continua ad investire in attesa del completamento delle infrastrutture sulla rete ferroviaria esterna al terminal finalizzate ad incrementare i volumi di trasporto container su rotaia.







