1 dicembre 2020

Federmar/Cisal conferma lo sciopero di 24 ore dei lavoratori della Tirrenia-CIN

È stato fissato per il 5 dicembre

Federmar/Cisal ha confermato lo sciopero di 24 ore indetto per il prossimo 5 dicembre dei lavoratori di mare e di terra della Tirrenia-CIN in quanto - ha spiegato il sindacato - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora non ha comunicato alla compagnia la proroga della convenzione per i servizi dovuti a garantire la continuità territoriale con le isole maggiori e minori previsto dal decreto rilancio (art. 205 comma 1, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020). «La Tirrenia/CIN, a causa di questo scellerato comportamento ministeriale - ha denunciato la segreteria nazionale del sindacato in una nota - sta creando sconcerto tra i lavoratori per le sorti del futuro occupazionale, con il continuo stop and go delle linee cancellate: Termoli-Tremiti, Genova-Olbia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari».

Federmar/Cisal ha specificato che lo sciopero prevede che i lavoratori della Tirrenia-CIN si astengano dal lavoro con il seguente calendario: personale di terra: intera giornata lavorativa del 5 dicembre; personale navigante traghetti passeggeri: 24 ore con inizio alle ore 16.00 del 5 dicembre; personale navigante traghetti merci: 24 ore dalle ore 00.00 del 5 dicembre.



