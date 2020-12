1 dicembre 2020

Mattioli (Federazione del Mare): il mare dovrà essere posto al centro della ripresa dell'economia

Auspicata un'azione politica per il riavvio del settore delle crociere

Le attività del mare dovranno essere poste al centro della ripresa dell'economia. Lo ha sottolineato oggi il presidente della Federazione del Mare, Mario Mattioli, in occasione del consiglio della Federazione del Sistema Marittimo Italiano riunitasi oggi in videoconferenza per affrontare le principali tematiche del cluster marittimo in vista del 2021. Aprendo i lavori, Mattioli ha ricordato Francesco Nerli «protagonista per molti anni del mondo marittimo-portuale» condividendo con il consiglio della Federazione il cordoglio e la commozione per la sua scomparsa.

Mattioli ha poi sottolineato come il 2020 sia stato un annus horribilis per tutta l'economia nazionale e in particolare per le attività legate al trasporto ed alla logistica, specie per quelle marittime, fortemente integrate nel commercio internazionale e che rappresentano l'anello fondamentale del sistema economico. «Peraltro, con la pandemia - ha rilevato il presidente della Federazione del Mare - è emersa chiaramente l'importanza del settore marittimo-portuale il cui ruolo fondamentale è stato riconosciuto dalle istituzioni, sia italiane che estere. E in questo contesto, la creazione di una vicepresidenza di Confindustria con delega specifica all'Economia del mare, è di grande stimolo per la Federazione del Mare che nel 2021 dovrà capitalizzare questo riconoscimento cogliendo l'occasione della presidenza italiana del G20 e delle iniziative B20 guidate dalla task force di Confindustria, per mettere il mare al centro della ripresa di un'economia blu sostenibile. Occorrerà muoversi - ha spiegato Mattioli - sia come singole associazioni all'interno della compagine confindustriale, sia come Federazione del Mare che potrà dare il suo supporto come rappresenta tutto il mondo del mare».

Nel corso della riunione particolare attenzione è stata dedicata al settore delle crociere per le quali è stata auspicata un'azione politica indispensabile per la loro concreta ripartenza.



