1 dicembre 2020

Approvato il bilancio preventivo 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Giampieri: la programmazione annuale che tiene conto di un prudente e contenuto aumento delle entrate

Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo 2021 dell'ente, su cui la scorsa settimana aveva già espresso parere positivo l'Organismo di partenariato della risorsa mare.

L'AdSP ha specificato che il bilancio preventivo, che riguarda l'amministrazione dei sei porti di Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona, in maniera prudenziale tiene conto della difficile situazione dettata dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. L'ente ha evidenziato che, fra i dati di rilievo del bilancio preventivo 2021, figura quello dell'incidenza del costo del personale sulle entrate correnti, pari soltanto al 29,08%, una percentuale - ha sottolineato l'AdSP - che sottolinea una gestione complessiva efficiente da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, simile alle migliori amministrazioni di imprese private, e che tiene conto della copertura totale della pianta organica dell'AdSP che avverrà nel corso del 2021.

«Con il bilancio di previsione per il 2021 - ha commentato il presidente dell'AdSP, Rodolfo Giampieri - affrontiamo con consapevolezza il difficile periodo che l'economia sta vivendo, attuando una programmazione annuale che tiene conto di un prudente e contenuto aumento delle entrate rispetto ad un 2020 veramente terribile, per effetto della pandemia, adottando un ulteriore contenimento delle spese generali senza rinunciare agli investimenti per le infrastrutture, fondamentali per le strategie delle imprese portuali che creano sviluppo e occupazione».



