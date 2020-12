2 dicembre 2020

Søren Toft assume ufficialmente l'incarico di amministratore delegato della MSC

Entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione della Terminal Investment Limited

Il gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) ha formalizzato l'assegnazione dell'incarico di amministratore delegato, con effetto da oggi, a Søren Toft, che dal 2013 e sino alla fine del 2019 svolgeva l'incarico di direttore operativo della compagnia armatoriale danese Maersk Line. In MSC Toft riporta direttamente al presidente del gruppo svizzero Diego Aponte e al fondatore e chairman di MSC, Gianluigi Aponte.

A Toft è stata affidata la supervisione di tutte le attività di trasporto merci del gruppo MSC, inclusi i servizi marittimi containerizzati e i servizi logistici. Inoltre entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della Terminal Investment Limited (TIL), la società terminalista del gruppo MSC.

«Con un'esperienza venticinquennale in ruoli di leadership nella Maersk e la sua assoluta comprensione del futuro della supply chain marittima containerizzata - ha sottolineato Diego Aponte - Søren è la scelta ideale per contribuire, al timone della nostra azienda familiare, a portare MSC nel futuro basandosi sulla strategia che ha fatto di MSC una storia di crescente successo negli ultimi cinque decenni».



