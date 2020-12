3 dicembre 2020

Lars Windhorst prova a rivitalizzare il cantiere navale FSG con l'ordine per una nuova nave ro-ro

L'unità, della capacità di 4.007 metri lineari, sarà consegnata nell'aprile 2022

Il tedesco Lars Windhorst, fondatore della società di investimenti Tennor Holding, prova a rivitalizzare il cantiere navale tedesco Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG), che la Tennor ha acquisito nell'ambito della procedura d'insolvenza dell'azienda navalmeccanica, e a tal fine nei giorni scorsi ha ordinato allo stabilimento la costruzione di una nuova nave ro-ro il cui completamento è previsto nell'aprile 2022. L'ordine è stato effettuato attraverso la IVP Ship Invest, società che è di proprietà di Lars Windhorst, include un'opzione per la costruzione di una seconda nave ed ha un valore complessivo di 140 milioni di euro.

La nuova nave ro-ro, di 32.770 tonnellate di stazza lorda, sarà lunga 210 metri, larga 26 metri e avrà una capacità di carico di 4.007 metri lineari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec