3 dicembre 2020

Sinora il Covid-19 è costato 35 milioni di franchi all'elvetica SBB CFF FSS Cargo

Nel 2021 l'azienda manterrà inalterate le tariffe

Sinora la crisi sanitaria per il Covid-19 è costata 35 milioni di franchi svizzeri (32 milioni di euro) alla società ferroviaria merci elvetica SBB CFF FSS Cargo. La perdita è stata resa nota oggi in occasione della definizione di una dichiarazione d'intenti fra l'azienda ferroviaria e l'ufficio federale elvetico dei trasporti che disciplina le condizioni alle quali l'impresa potrà usufruire dei fondi previsti per sostenere l'impatto della crisi, aiuti alle imprese di trasporto attive nel traffico merci su rotaia che sono stati approvati dal parlamento di Berna.

Secondo la dichiarazione, ai fini del contributo sono computabili i costi dovuti al calo dei volumi trasportati e quelli aggiuntivi causati dalla pandemia quali, ad esempio per acquistare gli equipaggiamenti protettivi e i disinfettanti o per effettuare la riprogrammazione dell'offerta. In base all'accordo, l'azienda ferroviaria presenterà una domanda di risarcimento dei costi all'UFT che stabilirà l'importo del contributo. Inoltre SBB CFF FFS Cargo si è impegnata a lasciare invariata nel 2021 l'attuale offerta senza attuare un aumento generalizzato delle tariffe.



