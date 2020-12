3 dicembre 2020

C'è assoluta condivisione di intenti da parte dei due azionisti di La Spezia Container Terminal

Il Cda sottolinea che la partnership continua ad essere salda e stabile

C'è assoluta condivisione di intenti da parte dei due azionisti della La Spezia Container Terminal (LSCT), la società partecipata da Contship Italia e da Mediterranean Shipping Company (MSC) che gestisce il principale terminal per contenitori del porto della Spezia. Lo ha sottolineato il consiglio di amministrazione dell'azienda, a nome dei suoi azionisti, manifestando nel contempo «profonda preoccupazione per le recenti dichiarazioni attribuite al commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che ventilavano attriti tra i due azionisti di LSCT ( del 1° dicembre 2020).

Il Cda ha evidenziato che «entrambi gli azionisti sono uniti e condividono il loro impegno nella joint venture che ha trasformato, in questi anni, il terminal LSCT in uno dei gateway più efficienti e moderni del Sud Europa. Questa partnership - ha ribadito il consiglio di amministrazione - continua ad essere salda e stabile.

Inoltre il Cda ha confermato che il piano di sviluppo per LSCT annunciato ad ottobre «prosegue e sarà realizzato da LSCT, riflettendo gli obiettivi ambiziosi definiti per i prossimi quattro anni» ( del 29 ottobre 2020).

Il consiglio di amministrazione ha concluso augurandosi che «queste voci anonime e infondate, relative ad un ipotetico cambiamento della struttura azionaria di LSCT, cessino definitivamente».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail