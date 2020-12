4 dicembre 2020

Sindacati, attivare voli di stato per riportare marittimi bloccati all'estero

Stiamo assistendo - denunciano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - ad un rimbalzo di responsabilità

«Con la collaborazione fattiva tra i ministeri degli Esteri, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti si attivino immediatamente corridoi sanitari con voli di stato». Lo chiedono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per i marittimi rimasti bloccati sulle navi all'estero a causa dell'emergenza pandemica, sottolineando che «serve organizzare velocemente ed in piena sicurezza l'avvicendamento di questi lavoratori, riconosciuti dall'Onu e dagli organismi di settore come fondamentali per aver assicurato nell'emergenza sanitaria l'approvvigionamento delle merci essenziali».

«Se questo non fosse ritenuto possibile - proseguono le tre organizzazioni sindacali - va data, anche all'opinione pubblica, una valida motivazione e, in tal caso, ciò non esenta da responsabilità chi ancora non ha saputo trovare la soluzione affinché questi lavoratori vengano liberati e messi nella condizione, già per le festività natalizie, di ricongiungersi ai propri familiari».

«Tra interessi economici e ruoli istituzionali stiamo assistendo invece - denunciano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - ad un rimbalzo di responsabilità con tutte le conseguenti difficoltà, anche per noi, nel dover proseguire in un percorso di ulteriori deroghe al periodo di navigazione, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale, associate alle scadenze della durata dei vari Dpcm, senza che tutto ciò abbia un riflesso sulle condizioni di sicurezza e salute degli stessi marittimi».



