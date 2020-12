4 dicembre 2020

Costa Crociere annuncia la cancellazione delle crociere di Natale e Capodanno

La compagnia sottolinea l'ulteriore sacrificio economico per l'azienda e per l'intera industria

Costa Crociere ha annunciato la cancellazione delle crociere programmate per Natale e Capodanno avendo deciso di sospendere temporaneamente le proprie attività dal 20 dicembre al 6 gennaio prossimi secondo quanto previsto dalle ultime indicazioni del governo. La compagnia ha evidenziato che anche se «i protocolli sanitari adottati sinora hanno dimostrato la loro efficacia», «anche le crociere si uniscono ai sacrifici che gli Italiani sono chiamati a compiere». «Si tratta - ha specificato Costa - di una pausa temporanea che, ovviamente, e come riconosciuto dal governo stesso, non ha mai messo in discussione la solidità dei protocolli sanitari adottati in collaborazione con le autorità italiane e che costituiscono un modello unico nel panorama del settore turismo e a livello internazionale e che hanno dimostrato la loro piena efficacia negli ultimi quattro mesi di operatività in Italia».

Costa Crociere ha precisato inoltre che nel periodo delle feste garantirà comunque che le proprie navi ferme nei porti siano di supporto con iniziative che consentano di sostenere le necessità delle comunità in un periodo di crisi, con speciali programmi di donazione di cibo e derrate alimentari per regalare un po' di felicità alle fasce più deboli, in collaborazione con le istituzioni locali.

Costa ha ricordato infine che lo stop delle crociere non colpisce solo la compagnia, ma l'intero ecosistema che dipende dalle crociere, come le agenzie di viaggio, i cantieri navali, i porti e le attività locali delle destinazioni visitate dalle navi che la società ha contribuito a riattivare nella seconda metà dell'anno. «La cancellazione delle crociere di Natale e Capodanno, che sono tra le più richieste dell'anno - ha puntualizzato la compagnia - rappresenta quindi un ulteriore sacrificio economico per Costa Crociere e per l'intera industria, in una fase già molto complessa per il comparto che contava sulle operazioni».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail