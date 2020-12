4 dicembre 2020

Revocato lo sciopero dei lavoratori della Tirrenia-CIN

Decisione a seguito della proroga della convenzione

Federmar/Cisal ha annunciato la revoca dello sciopero dei lavoratori della Tirrenia-CIN indetto per domani. La rinuncia all'azione di protesta - ha spiegato il sindacato - è stata decisa a seguito della nota congiunta dei parlamentari PD e M5S, Romina Mura, Gavino Manca, Andrea Frailis, Nardo Marino, Mario Perantoni, Lucia Scanu, Paola Deiana, Emiliano Fenu, Elvira Evangelista, Emanuela Corda, Luciano Cadeddu, Alberto Manca e Pino Cabras nella quale dichiarano d'aver ricevuto conferma diretta dalla ministro De Micheli della proroga della convenzione per i collegamenti marittimi necessari per garantire la continuità territoriale con le isole maggiori e minori. Il sindacato ha precisato che la decisione è stata assunta anche in considerazione della comunicazione avuta dalla stessa Tirrenia-CIN della ripresa fino al 28 febbraio 2021, data della scadenza della proroga, delle rotte che erano state sospese.







