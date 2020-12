4 dicembre 2020

Porto di Livorno, erogati contributi a sostegno del lavoro portuale

Uniport riceverà 442mila euro e la Compagnia Portuale di Livorno 184mila

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto di aver erogato 626mila euro a sostegno del lavoro portuale nel porto di Livorno avendo autorizzato per il 2020 un riconoscimento a Uniport e alla Compagnia Portuale di Livorno di una somma di acconto pari al 40% del contributo potenzialmente spettante ai sensi dell'art. 199 del decreto-legge Rilancio. L'ente portuale ha ricordato che il decreto, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani per effetto dell'emergenza Covid-19, autorizza le AdSP, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, a corrispondere agli art. 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, un contributo pari a 90 euro per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019.

Complessivamente verranno erogati 442mila euro a favore di Uniport e 184mila a favore di CPL.

«Con questo provvedimento - ha spiegato il presidente dell'AdSP del Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini - abbiamo inteso intervenire tempestivamente con misure di sostegno al reddito dei lavoratori portuali duramente colpiti dagli effetti della crisi pandemica. La contrazione dei traffici non ha risparmiato nessuno. Speriamo di poter in questo modo alleviare le difficoltà delle famiglie dei lavoratori coinvolti».



