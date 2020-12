7 dicembre 2020

Hannibal incrementa l'offerta intermodale sulla linea Milano-Rotterdam

Il 12 gennaio verranno attivate tre ulteriori rotazioni settimanali

Dal prossimo 12 gennaio Hannibal, la società intermodale del gruppo Contship Italia, attiverà tre ulteriori rotazioni ferroviarie settimanali tra Melzo (Milano) e Rotterdam, linea che si connette ai servizi intermodali short sea tra il continente europeo e il Regno Unito.

Il nuovo collegamento tra il Rail Hub Milano e il terminal Rotterdam Botlek C.ro si aggiunge al collegamento Milano-Rotterdam RSC offerto da Hannibal che attualmente conta sette viaggi settimanali di andata e ritorno.

Le partenze dei treni dai terminal Rail Hub Milano e Rotterdam Botlek C.ro avverranno il martedì, giovedì e sabato. Il servizio accetterà semirimorchi P400. Il nuovo collegamento con Rotterdam Botlek offrirà l'opportunità di raggiungere un terminal che offre imbarchi diretti giornalieri per servizi marittimi a corto raggio da e verso il Regno Unito e partenze settimanali multiple da e verso Irlanda e Portogallo, senza la necessità di trasferimenti via camion tra terminal ferroviario e terminal marittimo di imbarco/sbarco.



