7 dicembre 2020

Accordo per un ulteriore sviluppo dei traffici di project cargo nel porto di Carrara

Intensificata la cooperazione tra Nuovo Pignone e FHP

Oggi la Nuovo Pignone del gruppo Baker Hughes e la F2i Holding Portuale (FHP), recente iniziativa del gestore di fondi F2i nel settore portuale ( del 1° agosto 2019), hanno siglato assieme alla Regione Toscana, al Comune di Carrara e all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale un nuovo accordo per sviluppare ulteriormente i traffici di project cargo nel porto di Carrara.

Nuovo Pignone dispone di oltre 200mila metri quadri di magazzini coperti nell'area retroportuale di Carrara dove effettua montaggi ed assemblaggi, ma, grazie all'arrivo di nuove commesse, l'azienda ha bisogno di disporre di nuovi spazi per l'assemblaggio e la movimentazione di moduli di grandi dimensioni il più vicino possibile al punto di sbarco delle forniture e di successivo imbarco del modulo una volta assemblato per raggiungere la destinazione finale via mare. A tale scopo è stata individuata l'area portuale del Piazzale Città di Massa in concessione a FHP che si occupa delle operazioni di sbarco e movimentazione, attività che già da qualche tempo FHP effettua per conto di Nuovo Pignone.

L'intesa sottoscritta oggi impegna le parti a facilitare tutte quelle azioni, procedure e semplificazioni amministrative utili a sviluppare il progetto cargo, secondo un cronoprogramma condiviso.



