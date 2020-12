9 dicembre 2020

Nel terzo trimestre l'indice del fatturato dei servizi di trasporto in Grecia ha segnato un forte calo anno su anno

Registrata una netta ripresa rispetto al secondo trimestre del 2020

Nel terzo trimestre di quest'anno in Grecia gli indici del fatturato dei settori dei trasporti hanno registrato una drastica flessione anno su anno, mentre hanno segnato una netta ripresa rispetto al periodo trimestrale precedente. Nel periodo luglio-settembre del 2020 l'indice (anno base 2015 = 100) del fatturato dei servizi di trasporto via terra e tramite condotte ha segnato una contrazione del -23,1%, quello del trasporto marittimo ha mostrato un calo del -29,5%, l'indice dei servizi di trasporto aereo è sceso del -69,0% e quello dei servizi di magazzinaggio e delle attività di supporto ai trasporti è diminuito del -19,1%. La riduzione più accentuata è stata registrata dall'indice del fatturato prodotto delle prenotazioni alle agenzie di viaggio e ai tour operator che è calato del -74,9%.

Relativamente all'andamento rispetto al secondo trimestre del 2020, nel terzo trimestre di quest'anno l'indice del fatturato dei servizi di trasporto terrestre e via condotta è aumentato del +12,2%, quello dei servizi di trasporto marittimo del +45,8%, l'indice dei servizi di trasporto aereo del +203,7%, quello dei servizi di magazzinaggio e delle attività di supporto ai trasporti del +12,6% e l'indice del fatturato delle prenotazioni alle agenzie di viaggio e tour operator è cresciuto del +66,7%.



