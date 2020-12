9 dicembre 2020

In crescita con ritmi differenti le principali economie dell'OCSE

Prosegue la ripresa rispetto ai minimi determinata dalla crisi del Covid-19

Le ultime rilevazioni dei Composite Leading Indicator (CLI), gli indici definiti l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per fornire un'indicazione previsionale a breve termine dei punti di svolta dei cicli economici, evidenziano un andamento diversificato delle diverse economie, che pur continuano a registrare una ripresa rispetto ai minimi determinati dalla crisi sanitaria per la pandemia di Covid-19.

L'OCSE ha infatti reso noto che il tasso di variazione varia da nazione a nazione, con i CLI relativi alle economie di USA, Giappone e Canada che puntano ad una crescita stabile, mentre quelli di Francia, Italia e - meno accentuatamente - della Germania evidenziano segnali di una moderazione della crescita. Il CLI relativo al Regno Unito, a causa dei dubbi sulla possibilità di raggiungere entro fine anno un accordo commerciale con l'UE in vista della Brexit, invece mostra una contrazione per il terzo mese consecutivo.

Inoltre l'OCSE ha specificato che, relativamente alle principali economie emergenti, il CLI del settore manifatturiero cinese sta segnando un costante miglioramento e ciò vale anche per il Brasile. In India il CLI continua a crescere, tuttavia con un ritmo moderato, mentre in Russia la crescita dell'indice si è stabilizzata.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail