9 dicembre 2020

L'UNCTAD prevede per quest'anno un calo del -5,6% del valore del traffico mondiale delle merci

La precedente stima indicava una flessione del -9%

Secondo le ultime stime della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), nel 2020 il valore del traffico mondiale delle merci dovrebbe diminuire del -5,6% rispetto allo scorso anno, flessione che sarebbe la più accentuata dal rilevante calo del -22% commercio mondiale avvenuto nel 2009. Si tratta comunque di una contrazione, quella attesa per il 2020, meno pronunciata rispetto alla precedente previsione dell'UNCTAD che stimava per quest'anno una riduzione del -9% del valore dei traffici commerciali.

Quanto invece al valore degli scambi mondiali di servizi, l'UNCTAD stima che quest'anno si registrerà un probabile calo del -15,4% rispetto al 2019, dato percentuale che - se confermato - rappresenterebbe il maggiore calo dal 1990 (nel 2009, a causa della crisi finanziaria globale, gli scambi di servizi erano diminuiti del -9,5%). L'UNCTAD ritiene che la rilevante contrazione di quest'anno del valore degli scambi di servizi sia dovuta principalmente al crollo dell'attività nei settori dei viaggi, dei trasporti e del turismo a seguito della pandemia di coronavirus.





