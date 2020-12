10 dicembre 2020

Tirrenia, Uiltrasporti chiede urgenti incontri tecnici per salvaguardare marittimi e residenti delle isole

Tarlazzi e Fantappiè: necessario assicurare la piena occupazione marittima

Uiltrasporti sollecita la rapida convocazione di tavoli tecnici per affrontare la questione Tirrenia al fine di salvaguardare il lavoro dei marittimi e la mobilità dei residenti delle isole. In vista dell'imminente formulazione dei bandi di gara per l'aggiudicazione delle tratte in continuità territoriale con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, attualmente gestite da Tirrenia-CIN fino al prossimo 28 febbraio, il segretario generale e il segretario nazionale dell'organizzazione sindacale, Claudio Tarlazzi e Paolo Fantappiè, hanno chiesto «una urgente e rapida apertura degli incontri tecnici, come già espresso dalla ministra De Micheli, affinché sia garantita la piena occupazione marittima, individuando i lavoratori che operano per Tirrenia sulle tratte che verranno messe a gara».

«È necessario - hanno spiegato i due segretari della Uiltrasporti - entrare dettagliatamente nel merito, fissando criteri trasparenti, che assicurino il passaggio di tutti i marittimi Tirrenia senza soluzione di continuità, ai nuovi operatori che si aggiudicheranno le gare. Infine, sono per noi irrinunciabili le garanzie, affinché sia implementato un sistema di tariffazione agevolata, equa e fissa, per i residenti delle isole coinvolte nelle gare».



