10 dicembre 2020

La statunitense FMC accusa i vettori marittimi containerizzati di danneggiare l'export agricolo USA

Le compagnie di navigazione non renderebbero disponibili i container vuoti

L'agenzia federale statunitense Federal Maritime Commission (FMC) accusa le compagnie di navigazione containerizzate di penalizzare fortemente le esportazioni americane di prodotti agricoli non fornendo agli operatori del settore, nelle località interne del paese, i container necessari per inoltrare i loro prodotti ai mercati.

«Alcuni vettori marittimi, non tutti - ha denunciato il presidente della FMC, Michael Khouri - hanno annunciato che non distribuiranno più, ovvero non riposizioneranno, i contenitori vuoti nelle aree agricole interne degli Stati Uniti, che stanno invece inviando in Asia. Questo abbandono dell'industria agricola americana, che è un'importante industria esportatrice degli Stati Uniti, la sta escludendo dai mercati globali. Stiamo valutando - ha sottolineato Khouri - tutte, e ripeto tutte, le possibili iniziative di risposta, inclusa un'indagine per verificare se le azioni di questi vettori marittimi siano pienamente conformi allo Shipping Act e, più specificamente, alle varie sezioni “Prohibited Acts” della legge».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail