10 dicembre 2020

È proseguita a novembre la forte crescita dei ricavi delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e Wan Hai

Sono aumentati rispettivamente del +22,2%, +29,0% e +41,0%

È proseguita anche a novembre la forte crescita dei ricavi registrati dalle principali compagnie di navigazione taiwanesi che operano nel settore del trasporto dei container. Lo scorso mese la compagnia Evergreen Marine Corporation ha totalizzato ricavi pari a 19,70 miliardi di dollari di Taiwan (697 milioni di dollari USA), con un incremento del +22,2% sul novembre 2019. Più accentuato l'incremento dei ricavi registrati dalla Yang Ming Line, che sono stati pari a 15,26 miliardi di dollari di Taiwan (+29,0%), e ancor più quello del volume d'affari della Wan Hai Lines, che si è attestato a 8,75 miliardi (+41,0%).

Nei primi undici mesi del 2020 i ricavi della Evergreen sono ammontati a 182,70 miliardi di dollari di Taiwan, con un rialzo del +4,6% sul periodo gennaio-novembre dello scorso anno, quelli della YML sono stati pari a 135,02 miliardi (-1,3%) e quelli della WHL a 70,65 miliardi (+6,4%).







