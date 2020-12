11 dicembre 2020

Nuovo collegamento ferroviario fra il Nord Italia e la Svezia della tedesca Kombiverkehr

Il servizio sarà attivato a febbraio

Il prossimo primo febbraio l'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr attiverà un nuovo servizio ferroviario con treno blocco sul corridoio nord-sud tra Scandinavia, Finlandia, Stati baltici e Nord Italia. Il collegamento, utile anche per carri ferroviari con sagoma P400, prevederà tre rotazioni alla settimana tra il terminal Skandinavienkai di Lubecca e l'Interporto Quadrante Europa di Verona via Brennero. Sulla linea tra Verona e la Svezia saranno così realizzate undici partenze settimanali, mentre su quella Verona-Finlandia ne saranno effettuate nove. Le partenze dall'interporto veronese avverranno nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, mentre da Lubecca il treno partirà nei giorni di martedì, giovedì e sabato. In tutti gli altri giorni sarà inoltre possibile inviare unità di carico tramite percorsi alternativi.

«Con il nuovo treno diretto e transit time coordinati con le compagnie di traghetti a Skandinavienkai, a Lubecca - ha sottolineato il direttore commerciale di Kombiverkehr, Peter Dannewitz - sono resi possibili tempi di transito fra l'Italia e la Svezia inferiori a 48 ore e la Finlandia di 72 ore».



