11 dicembre 2020

Nove punti critici nella catena logistica dei vaccini

Sono stati individuati dal panel multidisciplinare di esperti dell'Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e farmaci

Nel corso della seconda riunione del tavolo di lavoro sulla logistica dei vaccini Covid dell'Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e farmaci (OITAf) sono stati individuati nove punti di possibile criticità nella complessa catena necessaria per vaccinare l'intera popolazione italiana entro il prossimo autunno.

Questi sono i nove punti d'attenzione identificati dal panel multidisciplinare di esperti: realizzazione di un database completo del target di vaccinazione con individuazione delle generalità, del luogo di domicilio effettivo e delle condizioni di salute dei vaccinandi, a partire dai database non coerenti e dispersi oggi esistenti presso diverse strutture pubbliche coinvolgimento (engagement) individuale dei vaccinandi pre e post somministrazione in modo adeguato per tutte le classi di popolazione dimensionamento delle risorse necessarie, sia umane (ivi comprese quelle da formare), sia strumentali (es. unità mobili), sia fisiche (spazi), e loro distribuzione geografica e temporale garanzia di integrità dei vaccini che richiedono temperature fuori dal normale inviluppo di utilizzo sanitario e individuazione dei lotti avariati il più precocemente possibile garanzia di vaccinazione a domicilio da subito per popolazione fragile anche residente in località disagiate monitoraggio e controllo delle scorte di vaccini e loro utilizzo senza sprechi accessibilità e semplicità di prenotazione della vaccinazione per tutte le classi di popolazione e gestione degli accessi ai luoghi di somministrazione sicurezza (security) degli accessi ai sistemi informativi utilizzati dal piano vaccinale in ogni sua fase gestione programmata e rigorosa della grandi quantità di rifiuti speciali generati a seguito delle somministrazioni anche in spazi non ospedalieri o medici A parere del panel di esperti OITAf, questi aspetti vanno affrontati in modo più chiaro e circostanziato nelle informazioni ad oggi rilasciate sulle modalità di realizzazione del Piano Strategico Vaccinale. Il panel è ora al lavoro sulla messa a punto delle soluzioni individuate, sulla base della conoscenza e dell'esperienza nel settore e delle migliori pratiche in uso in situazioni simili. I risultati dei lavori stanno guidando la redazione di un documento strutturato contenente raccomandazioni che, dopo rapida validazione interna dello stesso panel, il prossimo 18 dicembre saranno trasmesse in forma definitiva alla struttura commissariale.



