14 dicembre 2020

L'AdSP del Tirreno Centro Settentrionale annuncia di aver incassato una sentenza favorevole nel contenzioso con Fincosit

Risarcimento di oltre 140mila euro rispetto ai 50 milioni richiesti

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha reso noto di aver incassato una sentenza favorevole rispetto a due di tre contenziosi milionari promossi da Grandi Lavori Fincosit contro l'ente portuale relativi alla realizzazione del primo lotto funzionale delle opere strategiche per il porto di Civitavecchia, in particolare Darsena Traghetti e Darsena Servizi, contenzioni - ha specificato l'ente - che nel loro insieme costituiscono la gran parte del volume complessivo delle pretese risarcitorie nei confronti dell'AdSP.

L'ente ha spiegato che a fronte di una richiesta di risarcimento pari a quasi cinquanta milioni di euro, formulata per il ritardato collaudo dell'opera, il Tribunale di Roma - Sezione Imprese - ha infatti riconosciuto a Grandi Lavori Fincosit, in proprio e quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese che eseguì i lavori, un importo di poco superiore a 140mila euro, quindi azzerando quasi del tutto le pretese della stessa associazione. L'AdSP ha evidenziato che il provvedimento dei giudici determina, come conseguenza, una considerevole riduzione del volume potenziale dei contenziosi in essere e che ciò costituisce anche un importante e positivo elemento di novità alla vigilia dell'esame del bilancio di previsione dell'ente per l'anno 2021.

«L'esito di questo giudizio, favorevole per la nostra Autorità di Sistema - ha commentato il presidente dell'ente, Francesco Maria di Majo - dimostra la correttezza delle procedure adottate dall'ente. Inoltre, l'esiguità del risarcimento riconosciuto dal tribunale dimostra l'infondatezza delle pretese risarcitorie di controparte e avvalora ulteriormente la bontà e la correttezza delle procedure adottate dall'ente nel suo complesso».



