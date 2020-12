14 dicembre 2020

Korea Ocean Business Corporation investirà direttamente nell'acquisizione di navi

L'attività sarà avviata entro sei mesi

È stato esteso il mandato della Korea Ocean Business Corporation (KOBC), la piattaforma istituita nel 2018 dal governo sudcoreano per supportare finanziariamente l'industria nazionale dello shipping scossa dal fallimento della compagnia di navigazione Hanjin Shipping. Oggi il Ministero degli Oceani e della pesca di Seul ha annunciato che alla KOBC è ora consentito effettuare direttamente investimenti per l'acquisizione di navi da noleggiare a compagnie di navigazione. A tale scopo è stata decisa una dotazione di 100 miliardi di won (91 milioni di dollari). Il dicastero ha specificato che tale attività dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di autorizzazione che è stata fissata il 10 dicembre 2020.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec