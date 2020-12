14 dicembre 2020

Mercoledì l'assegnazione dei premi “Il Logistico dell'anno”

In programma la tavola rotonda “Emergenza sanitaria: le lezioni apprese dalla logistica e quelle (forse) ancora da apprendere”

Mercoledì prossimo dalle ore 9.30 alle 13.00 si terrà, completamente in modalità streaming online, una tavola rotonda sul tema “Emergenza sanitaria: le lezioni apprese dalla logistica e quelle (forse) ancora da apprendere” che accompagnerà l'assegnazione dei premi “Il Logistico dell'anno”, contest con cui da ormai 16 anni a questa parte Assologistica (Associazione nazionale degli operatori di logistica in conto terzi), la sua divisione Assologistica Cultura e Formazione e il magazine “Euromerci” premiano aziende e manager della logistica e dei trasporti che si sono distinti per aver fatto dell'innovazione il loro punto di forza.

Nel corso della tavola rotonda, moderata dal giornalista Michele Latorre direttore di “TrasportoEuropa”, si terranno una serie di relazioni a partire da quella di Giulio Sapelli, professore ordinario all'Università degli Studi di Milano che - con un occhio anche a straordinari eventi del passato - analizzerà gli elementi attuali di cambiamento introdotti nel mondo economico dalla pandemia. Alessandro De Felice, presidente di ANRA, l'associazione nazionale dei risk manager e dei responsabili assicurazioni aziendali, illustrerà come la logistica abbia reagito al rischio pandemia e in che modo occorra prepararsi per il futuro.

Tra i temi affrontati dal direttore generale di Confetra, Ivano Russo, anche il ruolo del settore della logistica e dei trasporti nel contesto del Recovery Fund/ Next generation EU. Umberto Ruggerone, vicepresidente di Assologistica, si soffermerà sul maggiore ricorso all'intermodalità da parte di alcuni operatori a causa dell'emergenza sanitaria, mentre di logistica 4.0 parlerà Annamaria Di Ruscio, amministratore delegato di Netconsulting Cube, che illustrerà i risultati di uno studio condotto tra i soci di Assologistica per valutarne il livello di maturità tecnologica. Piercarlo Benetti, associate partner di Logistics Reply, e Andrea Carlini, sales manager Supply Chain Management Solutions di Engineering, proporranno soluzioni e casi di successo grazie all'apporto della tecnologia anche in presenza di situazioni emergenziali.

Dei temi della logistica sanitaria discuterà Alessandro Pacelli, presidente della Commissione Logistica Sanitaria di Assologistica, mentre della distribuzione dei vaccini anti-covid si occuperà Marco Nava, operations excellence VP director di DHL Supply Chain Italy.

Seguirà la relazione di Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, che illustrerà i cambiamenti ulteriormente innescati dalla pandemia in ambito logistica urbana, mentre Alessio Totaro, partner dello Studio Legale RP Legal & Tax, parlerà delle modifiche normative chieste da Assologistica per consentire al settore di far fronte adeguatamente all'emergenza in atto. Le reazioni del mercato immobiliare logistico alla pandemia e i suoi possibili cambiamenti strutturali saranno al centro dell'intervento di Elena Di Biase, head of logistics capital market di JLL.

L'evento è pubblico, ma occorre registrarsi all'indirizzo https://www.euromerci.it/premio-logistico-anno-2020.html al fine di consentire agli organizzatori di fornire a tutti i partecipanti il link per accedere alla registrazione dell'evento. L'evento si potrà vedere anche in differita nel sito web di Assologistica.



