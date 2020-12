14 dicembre 2020

È entrata in funzione la ferrovia di pianura attraverso le Alpi

Oggi è stata messa in esercizio della galleria di base del Ceneri

Oggi è stata ufficialmente messa in esercizio la galleria di base del Monte Ceneri, terzo e ultimo grande progetto infrastrutturale della Nuova Ferrovia Transalpina (NFTA - Alptransit) che è stato avviato a metà 2006. L'ultimo tassello del grande progetto ferroviario NFTA per l'attraversamento della Svizzera da nord a sud, che è iniziato nel 1993, rappresenta anche il completamento del corridoio di quattro metri per il traffico ferroviario delle merci.

Con i suoi 15,4 chilometri, quella del Ceneri è la terza galleria di base più lunga della Svizzera e, durante la fase sperimentale, è già stata attraversata da 5.800 treni, di cui 3.200 treni passeggeri, 2.200 convogli merci e circa 400 treni per corse di prova e misurazione.

Con il completamento della galleria di base del Ceneri la Svizzera potrà essere attraversata da treni merci lunghi fino a 750 metri e del peso sino a 2.150 tonnellate nella direttrice da nord a sud e del peso fino a 2.000 tonnellate nella direzione sud-nord. Secondo le stime, il completamento della ferrovia di pianura attraverso le Alpi consentirà di ridurre il tempo di percorrenza da Rotterdam a Milano di circa due ore. Inoltre dopo una fase di sviluppo, da fine 2022 la capacità di carico giornaliera dei treni merci verrà aumentata ad oltre 3.000 posti per semirimorchi. Complessivamente il traffico merci dispone giornalmente di 210 tracce sull'asse del San Gottardo e alla fine del 2022, con il completamento dei lavori finali della galleria di base del San Gottardo, la capacità aumenterà a 260 tracce.

Tuttavia, per il raggiungimento della piena efficienza del corridoio ferroviario nord-sud attraverso le Alpi bisognerà attendere il completamento dei lavori per l'ampliamento delle linee d'accesso in Italia e in Germania, previsto rispettivamente a fine 2023 e nel 2041.



