14 dicembre 2020

Terminal Napoli ottiene la certificazione Biosafety Trust Certification

Valorizza un insieme di best practice di riferimento per minimizzare i rischi di diffusione delle epidemie

Terminal Napoli, la società che gestisce la Stazione Marittima di Napoli, è la prima azienda terminalistica in Italia che opera nel segmento delle crociere ad aver ottenuto il Biosafety Trust Certification, il certificato rilasciato dal RINA che certifica le procedure dei sistemi di gestione per prevenire e mitigare il propagarsi delle infezioni a tutela della salute delle persone e del Covid-19 in particolare. La nuova certificazione valorizza un insieme di best practice di riferimento per minimizzare i rischi di diffusione delle epidemie nei luoghi di aggregazione.

Terminal Napoli, che è partecipata da Alilauro, Costa Crociere, Marinvest/MSC Crociere e Royal Caribbean Cruises, dispone di sette moli di attracco per un totale di 1.100 metri di lunghezza di banchine con profondità dei fondali sino a -12 metri.







