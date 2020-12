15 dicembre 2020

D'Agostino confermato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Il nuovo mandato quadriennale decorre da oggi

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è stato notificato il decreto con cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, conferma Zeno D'Agostino presidente dell'ente che amministra i porti di Trieste e di Monfalcone per la durata di un altro quadriennio a decorrere da oggi.

Il manager veronese D'Agostino, esperto di logistica, è a capo dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale dal 2015, prima come commissario e dal novembre 2016 come presidente. Tra gli altri incarichi ricoperti, dal 2017 al 2019 è stato ai vertici dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e a novembre è stato rieletto vice presidente dell'European Sea Ports Organisation (ESPO).

«Ringrazio - ha dichiarato D'Agostino - il ministro De Micheli per la fiducia accordata, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga per il supporto e l'intesa con il MIT e tutti coloro che hanno creduto nei risultati portati avanti dalla nostra comunità portuale e dai lavoratori in questo mio primo mandato. Ci aspettano altri quattro anni di lavoro intenso per consolidare i risultati ottenuti. In sinergia con tutti gli enti del territorio abbiamo creato un importante sistema portuale e logistico dal respiro internazionale di cui i porti di Trieste e Monfalcone sono il motore e la rete ferroviaria e intermodale, linfa vitale. La nuova sfida sarà lavorare con un approccio sempre più innovativo, integrato e soprattutto sempre più sostenibile per un porto green che sappia creare valore e lavoro prima che nuove infrastrutture».



