16 dicembre 2020

Mattioli (Confitarma): lo shipping è centrale per l'internazionalizzazione del sistema economico italiano

Assemblea di fine anno del Gruppo Giovani Armatori

Per l'internazionalizzazione del sistema economico italiano un ruolo fondamentale è svolto dal trasporto marittimo ed è necessario che il Ministero degli Affari Esteri prosegua l'attività a supporto e tutela dello shipping tricolore ponendo la blue economy nella posizione che le compete. Lo ha sottolineato il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Mario Mattioli, intervenendo ieri in videoconferenza alla riunione della IX Cabina di Regia per l'Italia Internazionale co-presieduta dal ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, alla quale sono intervenuti numerosi ministri ed altri esponenti del governo.

«Le nostre navi - ha evidenziato Mattioli - mettono in rete l'economia dell'Italia e possono essere considerate il “patrimonio liquido” del nostro Paese, come lo ha definito il premier Conte alla nostra assemblea. In questi mesi le nostre navi non si sono mai fermate nonostante le grandi difficoltà e la grande sofferenza che soprattutto i nostri marittimi stanno ancora affrontando e per il rimpatrio dei quali stiamo lavorando con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione. Confitarma assicura la piena collaborazione alla rete diplomatica e consolare nei più dei 70 Paesi dove si registrano incredibili misure contro l'approdo di navi che battono bandiera italiana e contro la libertà di movimento dei nostri concittadini (siano essi marittimi, tecnici, ispettori)».

«Da tempo - ha ricordato il presidente di Confitarma - chiediamo che venga dedicato alle attività marittime uno specifico riferimento amministrativo. Con il Maeci abbiamo già ottenuto un importante focal point marittimo grazie al quale molte problematiche con l'estero possono essere risolte. Abbiamo un sistema ingessato ed ingessante che spesso non risponde alle nostre esigenze che blocca la nostra competitività. In ogni caso - ha concluso Mattioli - se vogliamo promuovere il made in Italy dobbiamo proteggerlo, senza dimenticare il settore del trasporto marittimo italiano: è vitale per l'interesse del Paese, tutelare la sua competitività nei mari del mondo a salvaguardia di un importante patrimonio imprenditoriale e dell'occupazione dei nostri marittimi».

Sempre ieri, intanto, e sempre in videoconferenza, si è tenuta l'assemblea di fine anno del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma, presieduta da Giacomo Gavarone, che è stata incentrata sulle problematiche legate all'emergenza Covid-19 e sulle conseguenze per lo shipping nazionale e internazionale. All'assemblea è intervenuto il direttore generale di Confitarma, Luca Sisto, per un aggiornamento in materia di Registro Internazionale e tonnage tax anche alla luce delle novità che interverranno su input della Commissione Europea.



