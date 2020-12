16 dicembre 2020

Nel secondo semestre il traffico delle merci nei porti greci è calato del -11,5%

I passeggeri sono diminuiti del -67,0%

L'Autorità Statistica Ellenica ha reso noti oggi i volumi di traffico delle merci e dei passeggeri movimentati dai porti greci nel secondo trimestre di quest'anno, traffici che hanno segnato una forte contrazione a causa dell'impatto sull'economia e sulle attività sociali della pandemia di Covid-19. Nel periodo aprile-giugno del 2020 il traffico delle merci è ammontato a 37,0 milioni di tonnellate, con una flessione del -11,5% sul secondo trimestre dello scorso anno, di cui 30,5 milioni di tonnellate di traffico internazionale (-7,1%) e 6,5 milioni di tonnellate di traffico nazionale (-27,4%). Nel solo settore dei rotabili il traffico è stato di 1,5 milioni di veicoli (-44,4%), di cui 83mila da e per l'estero (-54,2%) e 1,4 milioni in ambito nazionale (-43,7%). Il traffico dei passeggeri è stato di quasi 3,2 milioni di persone (-67,0%), di cui 62mila passeggeri delle rotte internazionali (-84,9%) e 3,1 milioni di quelle nazionali (-66,2%).

Nella prima metà del 2020 il traffico delle merci si è attestato complessivamente a 75,6 milioni di tonnellate, in calo del -5,5% sul primo semestre dello scorso anno, di cui 62,2 milioni di tonnellate di traffico internazionale (-2,7%) e 13,4 milioni di traffico nazionale (-16,5%). I rotabili sono stati 3,1 milioni di unità (-30,6%), di cui 200mila nel traffico internazionale (-35,8%) e 2,9 milioni in quello nazionale (-30,2%). Nel settore dei passeggeri il totale è stato di 6,9 milioni di persone (-50,8%), di cui 199mila nel traffico internazionale (-66,6%) e 6,7 milioni in quello nazionale (-50,1%).









