16 dicembre 2020

Dimitris Fafalios è stato confermato presidente di Intercargo

Vicepresidenti sono Spyros Tarasis e Uttam Kumar Jaiswal

Il greco Dimitris Fafalios (Fafalios Shipping) è stato confermato all'unanimità presidente dell'International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo) dall'assemblea generale dell'associazione che ha confermato anche Spyros Tarasis (Olympic Vision Maritime Co.) nel ruolo di vicepresidente, incarico che è stato conferito anche a Uttam Kumar Jaiswal (Pacific Basin Shipping (HK)). Il mandato biennale del presidente e dei due vicepresidenti inizierà il prossimo primo gennaio.







