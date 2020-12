17 dicembre 2020

In calo gli accessi degli autotrasportatori al porto di Livorno

Nei primi nove mesi del 2020 ai varchi sono transitati 317.608 veicoli (-8,0%)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto che nei primi nove mesi di quest'anno gli ingressi di autotrasportatori nel porto di Livorno sono diminuiti del -8,0% essendo transitati ai varchi Galvani, Valessini, Zara e Darsena Toscana 317.608 veicoli rispetto a 345.361 nello stesso periodo del 2019. L'ente ha specificato che la media di oltre 3.000 ingressi in meno al mese è stata determinata dalla pandemia in atto che ha determinato traffici in calo in molti settori ed ovviamente ha avuto ripercussioni anche sulla categoria degli autotrasportatori.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec