17 dicembre 2020

Maersk insedierà un centro logistico a Duisburg

Intesa con la casa farmaceutica Novo Nordisk per la logistica del freddo

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, leader mondiale nel segmento del trasporto dei container, realizzerà e gestirà un nuovo centro logistico e commerciale a Duisburg in collaborazione con duisport, l'azienda che opera il porto fluviale della città tedesca e che nei giorni scorsi ha acquisito il 15% del capitale di Interporto di Trieste ( del 14 dicembre 2020). Il centro sarà insediato su un'area di 100mila metri quadri nell'area Logport VI, zona industriale e logistica sul fiume Reno al centro dell'area della Ruhr. Il nuovo centro logistico potrebbe in futuro essere ampliato su altri 50mila metri quadri.

Inoltre Maersk ha siglato un accordo triennale per servizi logistici della catena del freddo con la connazionale Novo Nordisk, che è attiva nel settore farmaceutico. L'intesa include servizi di trasporto marittimo e la logistica inland.







