18 dicembre 2020

Pino Musolino ha assunto la presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Passaggio di consegne con Francesco Maria di Majo

Pino Musolino è subentrato a Francesco Maria di Majo alla presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, l'ente che amministra i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. «Lascio questo ente in cui ho trascorso quattro anni molto impegnativi, ma fantastici - ha dichiarato di Majo in occasione del simbolico passaggio delle consegne avvenuto ieri al termine di una lunga chiacchierata - con le tante professionalità presenti in AdSP, abbiamo lavorato sodo e tracciato un percorso che, sono certo, il mio successore Pino Musolino, del quale nutro una sincera stima, porterà a termine contribuendo in maniera significativa a raggiungere i tanto auspicati traguardi che Civitavecchia e l'intero network laziale con i porti di Fiumicino e Gaeta meritano di ottenere».

Il neo presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale dal marzo 2017 ha ricoperto il ruolo di presidente prima e negli ultimi mesi di commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. «Adesso la priorità contingente - ha affermato Musolino riferendosi alla recente bocciatura del bilancio di previsione dell'ente laziale - è quella di superare la difficoltà amministrativa data dal voto negativo del Comitato di gestione al bilancio e pianificare sul breve e medio periodo come compensare gli effetti negativi e drammatici della crisi causata dalla pandemia. È una sfida che parte in salita, ma sono estremamente orgoglioso e grato di questa opportunità e di potermi mettere con umiltà al servizio dei porti di Roma e del Lazio».





