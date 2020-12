21 dicembre 2020

IACS adotta un nuovo modello di governance

L'obiettivo è di adeguare la struttura organizzativa alla rapida evoluzione dell'industria marittima

L'International Association of Classification Societies (IACS) ha annunciato l'adozione di un nuovo modello di governance per far fronte alla rapida evoluzione dell'industria marittima, che consenta di identificare rapidamente i problemi in evoluzione e di fornire risposte appropriate. Le misure programmate includono il passaggio ad un presidente del consiglio direttivo che avrà un mandato biennale rinnovabile e l'elezione di un presidente del General Policy Group (GPG) con mandato triennale che farà parte del segretariato dell'IACS a Londra, nonché il passaggio al voto a maggioranza semplice per la maggior parte delle decisioni e il potenziamento dell'ufficio del presidente al fine di agevolare un più rapido un processo decisionale, ufficio che sarà composto dal presidente, da tre membri del consiglio, dal segretario generale e dal presidente GPG ed agirà in veste consultiva nei confronti del consiglio direttivo dell'associazione delle società di classificazione.

«Questa significativa ristrutturazione organizzativa - ha spiegato il presidente del consiglio dell'IACS, Koichi Fujiwara - è il risultato di uno sforzo sostenuto e collettivo da parte degli associati dell'IACS che sono determinati a che IACS continui a lavorare con successo assieme ai suoi partner alla sua missione principale che è quella di rendere il trasporto marittimo più sicuro e pulito».

«Questo completo pacchetto di misure - ha aggiunto il segretario generale dell'IACS, Robert Ashdown - segna un passo importante nell'impegno costante dell'IACS volto a sostenere il settore marittimo attraverso un contributo puntuale, tecnicamente valido e apolitico per cui è rinomato e a farlo nel modo più reattivo e tempestivo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail