22 dicembre 2020

Anche il prossimo anno THE Alliance scalerà in Italia i porti di Genova e La Spezia

La nuova configurazione dei servizi di linea del consorzio entrerà in vigore il primo aprile

Nel 2021 continueranno ad essere solo Genova e La Spezia gli unici porti italiani inclusi nel network di servizi marittimi containerizzati di linea di THE Alliance, il consorzio costituito dalle compagnie di navigazione Hapag-Lloyd, HMM, Ocean Network Express (ONE) e Yang Ming, che sino a due anni fa in Italia effettuava scali anche nei porti di Livorno e Salerno.

In particolare, nella nuova configurazione dei servizi di linea di THE Alliance che entrerà in vigore il prossimo primo aprile il porto di Genova continuerà ad essere scalato nell'ambito dei servizi MD1 e MD2 che collegano l'Asia con il Mediterraneo, mentre La Spezia farà ancora parte delle toccate del servizio MD2.

La linea MD1 effettua fermate ai porti di Qingdao, Pusan, Shanghai, Ningbo, Cina Meridionale, Singapore, Jeddah, (Suez), Damietta, Barcellona, Valencia, Genova, Damietta, (Suez), Jeddah, Singapore, Cina Meridionale, Qingdao. Gli scali della linea MD2 sono: Pusan, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Cina Meridionale, Singapore, (Suez), Pireo, Genova, La Spezia, Fos, Barcellona, Pireo, (Suez), Singapore, Cina Meridionale, Pusan.

Sulla rotta Asia-Mediterraneo il consorzio THE Alliance opererà anche nel 2021 il servizio MD3 che effettua scali a Pusan, Ningbo, Shanghai, Cina Meridionale, Singapore, Jeddah, (Suez), Ashdod, Istanbul, Izmit, Aliaga, Mersin, (Suez), Jeddah, Singapore, Kaohsiung, Pusan.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail