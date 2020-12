22 dicembre 2020

Fincantieri ha consegnato a Costa la nuova nave da crociera Costa Firenze

Ha una capacità di oltre 5.200 passeggeri e inizierà ad operare dal 28 febbraio nel Mediterraneo occidentale

Oggi Costa Crociere ha preso in consegna la nuova nave Costa Firenze che è stata progettata e costruita nel cantiere navale di Marghera del gruppo Fincantieri. L'unità, della stazza lorda di 135.500 tonnellate e della capacità di oltre 5.200 passeggeri, fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di sette nuove navi in consegna per il gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre sei miliardi di euro, di cui tre devono essere ancora consegnate.

«Costa Firenze - ha ricordato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - è la terza nave da crociera che consegniamo da settembre e ci fa piacere che il nome di questa unità richiami una città d'arte tra le più famose in Italia e nel mondo. La consegna è un fatto importante perché è il segno tangibile che l'azienda sta tornando alla normale attività produttiva. Mi preme peraltro sottolineare - ha evidenziato inoltre Bono - che la situazione finanziaria ed economica di Fincantieri non ha subito significative variazioni rispetto a quanto comunicato nei trimestri precedenti. La società ha dimostrato una resilienza eccellente evitando la cancellazione di ordini e rafforzando la relazione con i clienti del settore crocieristico. Siamo un'azienda in crescita, che ha acquisito una reputazione e credibilità internazionali che ne faciliteranno tale crescita, e possiamo fare affidamento su un orderbook che ci assicura una visibilità di lungo periodo e l'opportunità di aumentare efficienza produttività e marginalità».

L'amministratore delegato del gruppo Costa e di Carnival Asia e direttore generale di Costa Crociere,Michael Thamm, ha osservato che «la consegna della nuova Costa Firenze è un segno di speranza per tutto l'ecosistema crocieristico e turistico, e rappresenta la testimonianza più tangibile della volontà del nostro gruppo di ripartire. Il nostro auspicio - ha aggiunto - è che le persone possano tornare presto a viaggiare e sempre più navi possano riprendere a navigare, contribuendo al rilancio del turismo in Italia, in Europa e nel mondo».

L'attività operativa di Costa Firenze inizierà il prossimo anno con due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo occidentale. Il primo itinerario, disponibile a partire dal 28 febbraio, comprenderà le destinazioni italiane di Genova, La Spezia, da cui partiranno anche le escursioni per visitare Firenze, e Napoli, oltre a Valencia, Barcellona e Marsiglia. Il secondo itinerario, disponibile da maggio a ottobre, toccherà Genova, Civitavecchia, da cui partiranno escursioni per visitare Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona e Marsiglia. Dopo ottobre 2021 la nave si trasferirà in Asia per raggiungere la sua gemella Costa Venezia, costruita anch'essa da Fincantieri, nello stabilimento di Monfalcone, ed entrata in servizio a marzo 2019.



