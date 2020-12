23 dicembre 2020

Pubblicata la quarta edizione delle linee guida per la gestione del rischio informatico nello shipping

Fry: la cyber security è una corsa agli armamenti tra attaccanti e difensori

È stata pubblicata la quarta edizione delle linee guida per la gestione del rischio informatico nel settore dello shipping, edizione che è stata prodotta dalle principali organizzazioni armatoriali mondiali e che aggiorna quella precedente del novembre 2018. In particolare, l'ultima versione include aggiornamenti generali delle migliori pratiche nel campo della gestione del rischio informatico, ma soprattutto una sezione con una guida migliorata sul concetto di rischio e gestione del rischio.

«Negli ultimi anni - ha ricordato Dirk Fry, presidente del gruppo di lavoro sulla sicurezza informatica del BIMCO e direttore della Columbia Ship Management - il settore è stato soggetto a diversi incidenti significativi che hanno avuto un grave impatto finanziario sulle società interessate. Sebbene questi incidenti - ha precisato - abbiano avuto un impatto minimo o nullo sulla sicurezza, ci hanno insegnato alcune lezioni molto importanti che sono state incorporate nella nuova versione delle linee guida».

Fry ha sottolineato che, «data la maggiore connessione di dispositivi e sistemi ad Internet, in futuro si presenteranno più opportunità e si evidenzieranno più vulnerabilità da proteggere. La cyber security - ha osservato - è una corsa agli armamenti tra attaccanti e difensori in cui l'attaccante ha il lusso della prima scelta delle armi. Dato che in tali circostanze non possiamo essere del tutto sicuri, dobbiamo trarre tutto ciò che possiamo apprendere dagli eventi passati. Dovremmo essere in grado di riprenderci rapidamente dagli incidenti perché sappiamo che in futuro molto probabilmente si verificheranno. Attingendo alle esperienze più recenti del settore e non solo, la nuova versione delle linee guida ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo».

Alla definizione della quarta edizione delle linee guida hanno collaborato le associazioni BIMCO, Chamber of Shipping of America, Digital Containership Association, Intercargo, Interferry, International Chamber of Shipping (ICS), Intermanager, Intertanko, International Marine Contractors' Association (IMCA), International Union of Marine Insurance (IUMI), Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), Superyacht Builders Association (Sybass) e World Shipping Council (WSC).



