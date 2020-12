23 dicembre 2020

La ministra De Micheli nomina D'Agostino amministratore unico di Rete Autostrade Mediterranee

È presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha deciso di assegnare a Zeno D'Agostino, che già ricopre il gravoso incarico di presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, un altro mandato: quello di amministratore unico di Rete Autostrade Mediterranee (RAM), la società in house del dicastero nata con l'obiettivo di attuare il cosiddetto Programma Nazionale delle Autostrade del Mare all'interno del più ampio contesto della Rete Trans-Europea dei Trasporti (TEN-T), con specifico riferimento al corridoio trasversale Motorways of the Sea (MoS).

D'Agostino subentra al vertice di RAM a Ennio Cascetta, che De Micheli ha ringraziato per il grande impegno profuso.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec