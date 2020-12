24 dicembre 2020

Adriatic Gate Container Terminal raggiunge quota 300mila teu movimentati da inizio anno

Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Rijeka è stato pari a 305mila teu

Ieri all'Adriatic Gate Container Terminal (AGCT), il container terminal del porto di Rijeka che è gestito dal gruppo filippino ICTSI, è stato movimentato il container numero 300mila dall'inizio dell'anno, quota di traffico mai raggiunta in precedenza dal terminal croato. Il contenitore è giunto in porto per via ferroviaria ed è stato caricato su una nave diretta in Estremo Oriente.

Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Rijeka è stato pari a 305mila teu, di cui 272mila movimentti da AGCT.







