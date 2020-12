24 dicembre 2020

DP World parteciperà alla realizzazione del nuovo porto senegalese di Ndayane

Previsto un investimento iniziale di oltre 840 milioni di dollari

L'“Agence de Presse Sénégalaise” ha reso noto che martedì il gruppo terminalista DP World ha sottoscritto con il governo del Senegal un accordo per la costruzione del nuovo porto multipurpose in acque profonde di Ndayane, che sarà il più grande scalo portuale dell'Africa occidentale. L'intesa, conclusa dopo trattative durate oltre due anni, prevede che il contratto di concessione avrà una durata di 50 anni.

L'investimento per la realizzazione della prima fase del progetto ammonterà ad oltre 840 milioni di dollari. Inizialmente l'area portuale occuperà 600 ettari. Circa 300 ettari saranno occupati da un container terminal che sarà operato dalla DP World, attraverso la filiale DP World Dakar, in joint venture con la Port Autonome de Dakar. Una seconda fase del progetto prevede un ulteriore investimento di 290 milioni di dollari.

Oltre all'infrastruttura portuale sarà realizzata anche una zona economica speciale con l'obiettivo di costituire un hub logistico che possa attrarre numerosi investitori e creare migliaia di posti di lavoro.



