24 dicembre 2020

Raggiunta oggi l'intesa di libero scambio tra l'Unione Europea e il Regno Unito

Entrerà in vigore il primo gennaio

Oggi Unione Europea e Regno Unito hanno infine raggiunto un'intesa sull'accordo di libero scambio tra le parti ponendo fine alla prolungata serie di trattative sulle regole commerciali del post-Brexit. L'intesa è stata salutata con entusiasmo dal premier britannico Boris Johnson che, riprendendo affermazioni che aveva da tempo messo nel cassetto, ha sottolineato che con l'accordo il Regno Unito ha ripreso il controllo delle proprie leggi e del proprio destino, accordo che comunque - ha specificato - costituisce un buon risultato per tutta l'Europa.

Precisando che quella per giungere all'intesa è stata una «long and winding road», la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha concordato che si tratta di un buon accordo, equo e bilanciato nonché - ha aggiunto - la cosa giusta e responsabile da farsi per entrambe le parti.

L'accordo finale, una volta pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell'UE, entrerà in vigore il prossimo primo gennaio in concomitanza con l'uscita del Regno Unito dal mercato unico.



