28 dicembre 2020

Il porto di Tanger Med si appresta a chiudere il 2020 con un traffico record di 5,7 milioni di container (+18%)

Il volume complessivo delle merci previsto è di quasi 80 milioni di tonnellate (+23%)

Il porto marocchino di Tanger Med si appresta a chiudere il 2020 con un traffico containerizzato record pari a 5,7 milioni di teu, volume che rappresenta un incremento del +18% rispetto al totale movimentato nel 2019 e - ha sottolineato l'Autorità Portuale dello scalo marocchino - il più consistente traffico containerizzato mai movimentato da un porto mediterraneo.

In forte crescita risulta anche il traffico complessivo delle merci con un totale di quasi 80 milioni di tonnellate di carichi previsti per l'intero 2020, con un incremento del +23% sullo scorso anno. Risulta invece pressoché stabile il traffico dei soli rotabili, con un traffico atteso per l'intero 2020 pari a quasi 350mila camion.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail